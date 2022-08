Fux diz que sistema eleitoral brasileiro é um dos mais confiáveis do mundo

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux defendeu o sistema eleitoral brasileiro, nesta segunda-feira (1), em um contexto no qual Jair Bolsonaro (PL) faz ameaças de golpe. "O Supremo Tribunal Federal anseia que todos os candidatos aos cargos eletivos respeitem os seus adversários, que efetivamente não são seus inimigos", disse. As declarações do magistrado foram publicadas pelo portal G1.

"Felizmente, nossa democracia conta com um dos sistemas eleitorais mais eficientes, confiáveis e modernos de todo o mundo, [...] uma Justiça Eleitoral transparente, compreensível e aberta a todos aqueles que desejam contribuir positivamente para a lisura do prélio eleitoral", disse Fux.

O ministro afirmou esperar que os candidatos respeitem os adversários nas eleições deste ano. Fux disse que o Supremo "confia na civilidade dos debates e, principalmente, na paz, que nos permita encerrar o ciclo de 2022 sem incidentes".

