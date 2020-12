Fux exonera secretário que tentou reservar vacinas da Fiocruz para ministros do STF e servidores

Marco Polo Dias Freitas havia pedido à Fiocruz que reservasse sete mil doses da vacina contra a Covid-19 para ministros e servidores do Supremo edit

247 - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux exonerou nesta segunda-feira (28), segundo Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o secretário de serviços integrados de saúde da Corte, Marco Polo Dias Freitas, por ter solicitado à Fiocruz uma reserva de sete mil doses de vacinas contra a Covid-19 para uso de ministros e servidores do Supremo.

“Sempre fui contra privilégios”, declarou Fux, que apoiou anteriormente a proposta: "nós também temos que nos preocupar para não pararmos as instituições fundamentais do Estado, nem o Executivo, nem o Legislativo, nem o Judiciário".

O conhecimento liberta. Saiba mais