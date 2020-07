Gilmar fala em número ‘macabro’ de mortes por Covid-19 e diz que “poderíamos ter tido um outro manejo da crise”

Ministro do STF Gilmar Mendes afirmou que há uma “crise de gestão” no SUS e faz crítica indireta ao governo Bolsonaro ao dizer que “poderíamos ter tido um outro manejo dessa crise, que talvez pudéssemos ter reduzido significativamente os danos causados por essa pandemia” edit

247 - O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, fez uma crítica indireta à condução da crise da pandemia pelo governo de Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (30), durante

debate on-line realizado pelo IDP sobre “Finanças Públicas e Saúde: Responsabilização estatal na Crise”. Ele também disse que há uma “crise de gestão” no comando do SUS, que é subordinado ao Ministério da Saúde.

“Há um consenso entre as pessoas de que o SUS [Sistema Único de Saúde] tem sido um grande e importante ativo. Sem dúvida é um experimento institucional que deu certo”, disse o ministro, de acordo com reportagem do UOL .

“É claro que nós vamos ter que debater no pós-covid-19, nós temos que discutir a sustentação desse sistema de saúde. E claro estamos vivendo também crises de gestão muito graves na cabeça do próprio sistema”, acrescentou.

“Estamos nos avizinhando dessa marca bastante triste, e eu diria até mesmo macabra, de 90 mil mortes causadas pela covid-19. Acho que isso por si só fala da gravidade da pandemia”, afirmou ainda Gilmar Mendes.

“Há um consenso entre os especialistas de que nós poderíamos ter tido um outro manejo dessa crise, que talvez pudéssemos ter reduzido significativamente os danos causados por essa pandemia entre nós”, concluiu.

