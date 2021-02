Gilmar Mendes sobre prisão de Daniel Silveira: "não há dúvida sobre o flagrante"

Gilmar Mendes, do STF, também afirmou que “não acho que o tribunal tomou aquela decisão por causa do Tweet do general Villas Bôas”, sobre a decisão sobre 2ª instância em habeas corpus de Lula edit

247 - O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou “não há nenhuma dúvida sobre o flagrante” sobre a prisão do deputado federal bolsonarista Daniel Silveira (PSL), que foi preso na terça-feira, 16, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo.

Em entrevista à CNN, nesta quinta-feira, 18, Mendes afirmou que “não acho que o tribunal tomou aquela decisão por causa do Tweet do general Villas Bôas”, sobre a decisão sobre 2ª instância em habeas corpus de Lula.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.