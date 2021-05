Governo Bolsonaro lança pacote para caminhoneiros

O governo Jair Bolsonaro lançará um conjunto de medidas para atender às reivindicações dos caminhoneiros, em cerimônia no Palácio do Planalto. Entre as ações, estão investimentos em infraestrutura nas estradas edit

247 - O governo Jair Bolsonaro lançará, nesta terça-feira, 18, um conjunto de medidas para atender às reivindicações dos caminhoneiros, em cerimônia no Palácio do Planalto. Entre as ações, estão investimentos em infraestrutura nas estradas.

O pacote batizado de Gigantes do Asfalto, também prevê digitalização de serviços, promessas para reduzir o preço dos combustíveis e renovação da frota. Todavia, o governo não mencionou um plano para reduzir o preço do diesel, depois que a isenção do PIS/Cofins sobre o combustível acabou.

Nos últimos anos, os caminhoneiros vêm ameaçando realizar novas greves.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.