Governo Bolsonaro liberou R$ 909 mi do "orçamento secreto" às vésperas da votação da PEC dos Precatórios

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O governo Jair Bolsonaro liberou R$ 909 milhões em emendas parlamentares dentro do chamado "orçamento secreto" entre os dias 28 e 29 de outubro, às vésperas da votação da PEC dos Precatórios. O valor representa 30% daquilo que foi liberado naquele mês. Os dados foram levantados pela ONG Contas Abertas.

Segundo o levantamento, o governo liberou ainda R$ 554 milhões em emendas de relator no dia 15 de outubro. Além disso, foram empenhados R$ 45,3 milhões no dia 3 de novembro, data da votação do primeiro turno da PEC. Liberações de diversos valores ocorreram ao longo de outubro, mostra o G1.

O "orçamento secreto" é composto pelas emendas de relator, que beneficiam parlamentares conforme acordos informais feitos entre eles, o relator e o governo federal.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE