Governo Bolsonaro usa fotos de banco de imagens como se fossem de brasileiros

Depois de usar fotos do governo Dilma como se fossem de agora, para divulgar a transposição do Rio São Francisco, campanha da Secom usa fotos de banco de imagens como se fossem de brasileiros comuns, que estariam telefonando para o presidente (vídeo)

247 - No mesmo dia em que veio à tona a revelação de que o governo de Jair Bolsonaro utilizou fotos antigas de obras da transposição do Rio São Francisco para dizer falsamente que se tratavam do momento atual e atribuí-las ao seu governo, outra campanha da Secom (Secretaria de Comunicação) se mostrou totalmente fake.

A peça publicitária, sobre obras que estão sendo construídas na Nordeste - região onde Bolsonaro tem pouco apoio eleitoral e perdeu nas eleições em todos os estados - usa fotos de banco de imagens (como Dreams Time e iStock, muito utilizados por publicitários) como se fossem de brasileiros comuns, que simulam uma conversa por telefone com Bolsonaro.

As fotos de "Dona Maria Eulina", que no vídeo diz falar do Ceará, e de "Francisco Valmar", do Rio Grande do Norte, apareceram nos bancos de imagens e já até foram utilizados antes pelo governo, em uma campanha lançada em março pela Secom, por exemplo, “O Brasil Não Pode Parar”, como lembra reportagem do site B9 .

