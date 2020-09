Governo insiste em querer usar dinheiro do Fundeb para financiar o Renda Cidadã

Bolsonaro já havia tentado tirar dinheiro da Educação para financiar outro projeto. Em julho, durante a votação do Fundeb no Congresso, o governo tentou, de última hora, usar R$ 8 bilhões do fundo para financiar o Renda Brasil edit

247 - O governo de Jair Bolsonaro anunciou que pretende usar parte dos recursos do novo Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) e de precatórios para bancar o novo Renda Cidadã, programa social que substituirá o Bolsa Família.

Bolsonaro já havia tentado tirar dinheiro da Educação para financiar outro projeto. Em julho, durante a votação do Fundeb no Congresso, o governo tentou, de última hora, usar R$ 8 bilhões do fundo para financiar o Renda Brasil, que foi barrado e originou o novo programa. O Congresso impediu a iniciativa.

A política de Bolsonaro foi criticada pelo governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), que questionou o fato do governo federal não “corrigir tributação das altas rendas do capital e dos bilionários” e dos bancos para financiar o programa. “Tirar dinheiro da educação pública é um absurdo”, afirmou em publicação no Twitter.