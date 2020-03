Governo suspende por 120 dias exclusão de beneficiados pelo Bolsa Família

Segundo o ministro Onyx Lorenzoni, portaria soma-se a outras ações que o presidente Jair Bolsonaro está realizando para o enfrentamento da situação emergencial do vírus, como a inclusão de 1 milhão e 220 mil famílias no programa Bolsa Família edit

Tainá Schuquel, Metrópoles - O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, anunciou, nesta sexta-feira (20/03), que nenhuma família será suspensa ou excluída do programa Bolsa Família do governo federal por 120 dias. A medida se deu em razão da crise do coronavírus.

Com isso, averiguação e revisão cadastral que resultam em bloqueios, suspensão e cancelamento de benefícios estão suspensos.

De acordo com Onyx, “a portaria 355 é mais uma medida do governo federal para proteger as famílias mais vulneráveis nessa situação emergencial”.

O ministro também destacou que a portaria soma-se a outras ações que o presidente Jair Bolsonaro está realizando para o enfrentamento da situação emergencial do vírus, como a inclusão de 1 milhão e 220 mil famílias no programa Bolsa Família.