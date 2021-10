Guedes foi alertado por email sobre conflito de interesses com sua offshore em paraíso fiscal

Email interno do governo afirmava que servidores e autoridades deveriam consultar a Comissão de Ética Pública da Presidência para tirar dúvidas sobre a existência do conflito de interesses durante ou após o exercício do cargo no governo federal edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Guilherme Amado, no Metrópoles - O ministro Paulo Guedes recebeu um email interno do governo alertando sobre conflitos de interesse no governo federal poucos dias antes de o Pandora Papers, colaboração jornalística coordenada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos e da qual o Metrópoles faz parte, revelar que Guedes mantém uma empresa offshore num paraíso fiscal, as Ilhas Virgens Britânicas.

O e-mail foi enviado na última quinta-feira (30/9), para Guedes e todos os servidores federais, relembrando a Lei do Conflito de Interesses.

O e-mail afirmava que servidores e autoridades deveriam consultar a Comissão de Ética Pública da Presidência para tirar dúvidas sobre a existência do conflito de interesses durante ou após o exercício do cargo no governo federal.

PUBLICIDADE

Em outro trecho, a mensagem apresentava a Lei do Conflito de Interesses, que trata do choque entre interesses públicos e privados no serviço público. Um dos artigos da lei, sancionada em 2013, fixa como conflito de interesses “divulgar ou fazer uso de informação privilegiada, em proveito próprio ou de terceiro, obtida em razão das atividades exercidas”. É um dos questionamentos que Guedes tem recebido nos últimos dias.

Leia mais no site Metrópoles

PUBLICIDADE