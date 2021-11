Homem ateia fogo em próprio carro e depois anda nu em Brasília

De acordo com relatos, o condutor, que não foi identificado, parou o veículo, desceu do carro e, após retirar suas vestimentas, ateou fogo no automóvel edit

Metrópoles - Um homem ateou fogo no próprio carro e saiu caminhando pelado pelas proximidades da Ponte JK, na Estrada Parque Juscelino Kubitschek (EPJK), em Brasília, na madrugada desta terça-feira (16).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a corporação foi acionada para o endereço por volta de 1h40.

Quando chegarem ao local, os militares encontraram o automóvel Renault Logan, de cor branca, no meio da via, já tomado pelas chamas. A equipe iniciou o combate imediatamente e conseguiu debelar o fogo em poucos minutos.

De acordo com relatos do autor da ligação para o CBMDF e de pessoas que passavam pelo local, o condutor, que não foi identificado, parou o veículo, desceu do carro e, após retirar suas vestimentas, ateou fogo no automóvel e saiu caminhando pelas proximidades.

O motorista foi localizado pelos militares, andando às margens do Lago Paranoá. Ele apresentava desorientação e conversa desconexa. O homem recebeu atendimento da corporação e acabou transportado ao Hospital Regional do Paranoá (HRPA), desorientado.

