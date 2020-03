Hospital que coletou exame de Bolsonaro omite dois nomes de contaminados por coronavírus

O Hospital das Forças Armadas apresentou uma lista de infectados com o novo coronavírus, mas omitiu os nomes de duas pessoas que testaram positivo. Ao mesmo tempo Bolsonaro segue negando que possui o vírus, mas se recusa a apresentar publicamente o exame negativo edit

247 - O Hospital das Forças Armadas apresentou ao Governo do DF uma lista de infectados com o novo coronavírus, mas omitiu os nomes de duas pessoas que testaram positivo. Ao mesmo tempo, Bolsoanro continua a negar que possui o vírus, mas se nega a apresentar publicamente o exame negativo, ao contrário do que fez o governador João Doria, por exemplo, que apresentou seu exame negativo para coronavírus nas redes sociais nesta terça-feira (24).

Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, por ora, o HFA comunicou às autoridades sanitárias do Distrito Federal 17 casos de pessoas infectadas com o vírus causador da Covid-19, os quais estão sendo monitorados.

Segundo o Governo do DF, 15 desses pacientes foram identificados, e Bolsonaro não está entre eles. No entanto, segundo o governo local, as identidades de outros dois são mantidas em sigilo.

Comitiva, seguranças e motorista de Bolsonaro contaminados

No última semana, 23 membros da comitiva de Bolsonaro, que foram aos EUA, apresentou coronavírus. Além disso, seguranças e o motorista do ocupante do Planalto também apresentaram sintomas do vírus.