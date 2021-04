Humberto Costa será o representante do PT na CPI da Covid

O suplente será Rogério Carvalho. Os dois senadores são médicos e integrarão a comissão que vai investigar ações e omissões do governo Bolsonaro durante a pandemia edit

247 - O senador Humberto Costa (PT-PE) será o indicado pelo PT para integrar a CPI da Covid, que vai investigar ações e omissões do governo Jair Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19.

No início da noite desta terça-feira (13), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), anunciou que serão unificados os requerimentos das Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) contra Jair Bolsonaro e contra governadores e prefeitos. A investigação sobre estados e municípios, porém, deve se limitar ao destino de verbas de origens federais.

O suplente de Humberto Costa será o senador Rogério Carvalho (PT-SE). "O nosso compromisso é de ajudar a revelar as causas que provocaram a expansão da pandemia e tantas mortes. Temos um palpite que precisa ser confirmado: houve a intenção do presidente em estimular as pessoas a se expuserem para adquirir imunidade naturalmente. Isso é um crime!", disse Carvalho.

Os dois representantes do partidos são médicos.

