Indígenas marcam ato de Brasília e pedem o "Fora Bolsonaro", demarcação de terras e vacinas

Os cerca de 800 indígenas, de 40 povos e diferentes regiões, denunciam medidas contrárias a seus direitos, como o PL 490 e a tese do Marco Temporal, e reinvindicam vacina no braço, comida no prato e #ForaBolsonaro.



