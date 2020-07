Infectado por coronavírus, Bolsonaro tira a máscara em frente a jornalistas antes de encerrar entrevista (vídeo)

247 - Mesmo informando que testou positivo para a Covid-19, Jair Bolsonaro tirou a máscara em frente a um grupo de jornalistas nesta terça-feira (7) em frente ao Palácio do Planalto, segundo ele para que vissem 'sua cara'.

"Pera um pouquinho, vou afastar um pouquinho aqui. Para vocês verem minha cara aqui, tá certo? Tô bem, tranquilo, graças a Deus, tudo em paz. Obrigado a todos aqueles que oraram por mim, torceram por mim, estou bem, graças a Deus. Os que criticaram podem continuar criticando à vontade. Afinal de contas, liberdade de expressão nós ainda preservamos e é um dos pilares da nossa democracia", diz Bolsonaro, já sem máscara.

"Então vamos tomar cuidado, especialmente com os mais idosos, os que têm comorbidade. E aos mais jovens, tomem cuidado, mas se forem acometidos do vírus, fiquem tranquilos porque para vocês a possibilidade de algo mais grave é próximo de zero", continuou, agradecendo.

Assista:

Mais uma cena patética que ilustra bem a gestão do presidente Bolsonaro nessa pandemia. Isso tudo depois de ter recebido o resultado positivo para covid-19. pic.twitter.com/gGWDbe5MkF — Brunno Melo (em🏠) (@BrunnoMeloCBN) July 7, 2020

