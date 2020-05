“Intervenção militar não resolve nada”, afirma Augusto Heleno

“Ninguém está pensando nisso. Não houve esse pensamento nem da parte do presidente, nem da parte de nenhum dos ministros”, disse o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno edit

247 - O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, declarou para jornalistas que uma intervenção militar "não resolve nada", em frente ao Palácio da Alvorada nesta quinta-feira (28), acrescentando que "ninguém está pensando nisso" dentro do governo. Heleno ainda afirmou que apenas “a imprensa está contaminada com isso”. A informação é do portal IG.

"Intervenção militar não resolve nada. Ninguém está pensando nisso. Não houve esse pensamento nem da parte do presidente, nem da parte de nenhum dos ministros. Isso só tem na cabeça da imprensa. A imprensa está contaminada com isso, não sei por que", disse Heleno.

