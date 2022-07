Investigado, Queiroguinha esteve ao menos 30 vezes no Planalto e na pasta da Saúde

Apoie o 247

247 - Filho do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o estudante de medicina Antônio Cristovão Neto, conhecido como Queiroguinha, esteve ao menos 30 vezes no Palácio do Planalto e no Ministério da Saúde. Metade dessas visitas aconteceu a partir de fevereiro, quando o jovem se filiou ao PL, partido de Jair Bolsonaro (PL) e se lançou como pré-candidato a deputado federal pela Paraíba, seu estado. Os encontros não foram registrados em agendas oficiais, de acordo com matéria publicada nesta segunda-feira (4) pelo jornal O Globo.

Segundo informações obtidas por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), as catracas do Palácio do Planalto registraram ao menos 12 visitas de Queiroguinha. Em três ocasiões o destino foi o gabinete de Bolsonaro. No ministério comandado pelo pai, o estudante de medicina esteve 18 vezes em um ano. Todas essas visitas aconteceram pela entrada privativa da sede da pasta, reservada a autoridades.

O Ministério Público Federal (MPF) apura se Queiroguinha fez tráfico de influência e improbidade administrativa. A Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Pública da Câmara dos Deputados aprovou um convite para o ministro Marcelo Queiroga explicar nesta terça-feira (5) a atuação de seu filho na pasta.

Queiroguinha esteve ao lado de Bolsonaro na semana retrasada durante um evento de entrega de casas populares em João Pessoa, capital da Paraíba. Naquela ocasião, sentou no espaço reservado a autoridades. Bolsonaro agradeceu nominalmente o filho do ministro da Saúde pela presença na cerimônia oficial do governo.

Em ao menos uma das visitas ao ministério da Saúde, no dia 2 de junho, Queiroguinha esteve acompanhado de prefeitos, que admitiram terem pedido ao estudante um encontro com o seu pai na pasta para a negociação sobre a liberação de dinheiro público.

