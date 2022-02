Itamaraty nega que houve conversa com Putin neste domingo; Bolsonaro se referia ao encontro em Moscou

Apoie o 247

247 - O Itamaraty esclareceu declaração de Jair Bolsonaro neste domingo (27) em coletiva de imprensa no Guarujá, litoral de São Paulo, na qual dizia ter conversado com o presidente russo, Vladimir Putin. O G1, que fez a reportagem com a informação de que teria havido um telefone entre Bolsonaro e Putin neste domingo, com mais de duas horas de conversa, publicou a seguinte correção:

“(CORREÇÃO: ao ser publicada, esta reportagem afirmou erroneamente que Bolsonaro havia tido uma conversa com o presidente russo Vladimir Putin neste domingo (27). A frase que levou os jornalistas presentes à entrevista coletiva a uma interpretação incorreta foi a seguinte: "Estive há pouco conversando com o presidente Putin, mais de duas horas de conversa. Tratamos de muita coisa, a questão dos fertilizantes foi das mais importantes. Obviamente ele falou alguma coisa sobre a Ucrânia, eu me reservo aí como segredo de não entrar em detalhes da forma como vocês gostariam." Mais tarde, a Presidência da República esclareceu que Bolsonaro se referia à conversa que teve com Putin quando viajou à Rússia, há alguns dias.)”.

O G1 havia publicado, atribuindo a Bolsonaro, a seguinte frase, que depois foi excluída da matéria: “Estive falando há pouco com o presidente Putin, tratamos dos fertilizantes, do nosso comércio, ficamos duas horas ao telefone. Ele falou da Ucrânia, mas me reservo a não entrar em detalhes da forma como vocês gostariam”.

Depois da publicação, o jornalista Jamil Chade, correspondente do UOL em Genebra, negou que teria havido a conversa neste domingo. “Não, Bolsonaro não falou com Putin hoje”, disse. Depois, fez uma seguinte postagem: “Esclarecendo: altíssimas fontes do governo me confirmam que NÃO houve a tal conversa entre Putin e Bolsonaro neste domingo. Segundo a fonte no Executivo, ‘faltou clareza na expressão verbal’”.

A jornalista Basília Rodrigues, da CNN, trouxe a posição do Itamaraty: “ATENÇÃO: Bolsonaro não conversou hoje com Putin, explica Itamaraty. Ao falar mais cedo, e reafirmar neutralidade, presidente se referia às 2 horas de conversa ao vivo, na visita a Moscou. NÃO HOUVE telefonema neste domingo. Informa Ass.deImprensa do Gab. do ministro Carlos França”.

ATENÇÃO: Bolsonaro não conversou hoje com Putin, explica Itamaraty. Ao falar mais cedo, e reafirmar neutralidade, presidente se referia às 2 horas de conversa ao vivo, na visita a Moscou. NÃO HOUVE telefonema neste domingo. Informa Ass.deImprensa do Gab. do ministro Carlos França — Basilia Rodrigues (@Basiliarodri) February 27, 2022