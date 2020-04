“Já vai tarde”, diz Ibaneis Rocha sobre possível saída de Moro

Ibaneis Rocha tem prestígio cada vez maior no Palácio do Planalto edit

Revista Fórum - O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), disse à coluna de Fausto Macedo, no Estadão, nesta quinta-feira (23), que concorda com a exoneração do diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, mas que só ela não basta.

Para ele, a mudança ideal seria ainda mais radical. “Não deveria trocar só o diretor, não. Deveria trocar o ministro”, disse o governador à coluna, referindo-se ao ministro da Justiça, Sérgio Moro.

