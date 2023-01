Janja denuncia descaso de Bolsonaro com obra de Di Cavalcanti avaliada em R$ 5 milhões

Apoie o 247

247 - A primeira-dama, Janja, denunciou o descaso do ex-chefe de governo Jair Bolsonaro com as obras de arte do Palácio da Alvorada. Em entrevista à GloboNews, a esposa do presidente Lula mostrou que a obra 'Músicos', do pintor e muralista Emiliano Di Cavalcanti, desbotou após Bolsonaro deixá-la em um local que recebia luz solar. A tapeçaria, avaliada em R$ 5 milhões, foi projetada para a biblioteca, mas Bolsonaro usou o espaço para a instalação de equipamentos usados em suas lives.

"Aqui é a sala de Estado, que está totalmente descaracterizada. Essa obra aqui, ela não é aqui, o original dela é na biblioteca. Você pode ver que ela foi colocada aqui e está desbotada. Aqui bate sol. Infelizmente, essa aqui vai ter que ser restaurada", disse Janja, que apontou ainda uma série de irregularidades no Alvorada, como infiltrações, janelas quebradas, danos em tapetes e sofás rasgados. Até mesmo os pés de jacarandá plantados por Lula no jardim do Alvorada em 2008 foram cortados.

A tapeçaria, uma das poucas produzidas por Di Cavalcanti, foi um pedido do arquiteto Oscar Niemeyer, que projetou a capital federal.

