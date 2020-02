Jesus aceita e vai ao encontro de Bolsonaro

O técnico do Flamengo Jorge Jesus foi ao encontro de Jair Bolsonaro em Brasília após receber o convite do presidente. A conversa aconteceu em uma reunião no Palácio da Alvorada, onde havia também compareceram dirigentes do Flamengo edit

247 - O técnico do Flamengo Jorge Jesus foi ao encontro de Jair Bolsonaro em Brasília após receber o convite do presidente. A conversa aconteceu em uma reunião no Palácio da Alvorada, onde havia também compareceram dirigentes do Flamengo.

A reportagem do jornal O Globo destaca que "Bolsonaro posou ao lado de Jesus com a medalha que recebeu da CBF após a disputa da final da Supercopa do Brasil. Ao seu lado, o ministro da economia, Paulo Guedes, também conheceu o treinador do Flamengo."

A matéria ainda acrescenta que "o presidente Rodolfo Landim e os vice-presidentes Luiz Eduardo Baptista e Marcos Braz representaram o rubro-negro e levaram com eles o técnico português. O grupo conversou com Bolsonaro sobre clube-empresa. Não é a primeira vez que a diretoria do Flamengo se reúne com o Governo Federal para tratar do assunto."