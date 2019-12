Joice: bomba do caso Queiroz vai estourar no colo do Flávio

"O presidente teme claramente que estoure essa bomba no colo do Flávio Bolsonaro, o que para mim é uma questão de tempo", diz a deputada Joice Hasselman (PSL-SP) edit

247 – A deputada Joice Hasselmann concedeu entrevista à Folha de S. Paulo, em que falou de sua decepção com Jair Bolsonaro diante dos escândalos de corrupção da família. "Não fui eu quem abandonou o presidente Bolsonaro. Foi ele que abandonou muitos daqueles que lutaram fielmente por ele", diz ela. "Me decepcionei, sim. Um pouco com isso do caráter, de não cumprimento de palavra e com esse desejo de sufocar qualquer um que tenha vida própria, que tenha algum brilho próprio", reitera.

"Os filhos prejudicaram desde o princípio. A maioria das crises que aconteceram entre os Poderes, e mesmo dentro do Palácio, do Executivo, foi criada por um dos filhos, ou o filho da rachadinha, ou filho do Twitter, que ficava xingando todo mundo, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, no momento em que pautas importantes precisavam entrar na votação. Não adianta vir um moleque no Twitter achincalhar um presidente de Congresso, amiguinho. Entre na fila, vai disputar eleição, vira presidente do Congresso. Quem é o fedelho para fazer uma coisa dessas?", diz ainda a deputada.

Joice também falou sobre o esquema da rachadinha. "O que se comenta dentro do Palácio, mesmo na campanha, era da proximidade extrema do Queiroz com o presidente Bolsonaro. Então, eles eram amigos de longa data. O presidente teme claramente que estoure essa bomba no colo do Flávio Bolsonaro, o que para mim é uma questão de tempo. E, desde antes, desde quando era líder do governo, eu defendia a investigação. Isso também era um ponto de conflito no governo", pontua.