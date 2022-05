Jovem fala ao vivo o motivo que o fez correr para conseguir o título de eleitor: "tirar o Bolsonaro da presidência" (vídeo)

Apoie o 247

247 - Em um contexto em que nomes como o ator norte-americano Leonardo DiCaprio e a cantora Anitta fazem campanha para estimular jovens a tirar o título de eleitor no Brasil, um jovem falou ao vivo, na Globo, sobre o motivo que o fez correr para ter o documento. O prazo para tirar ou regularizar o título de eleitor acaba nesta quarta-feira (4).

Os jovens tão entendendo direitinho qual a principal razão pra correr para tirar o título de eleitor esse ano! E atenção temos mais algumas horas! É fácil demais, você faz pela internet mesmo. Bora galera 💪🏾 #tireiotitulo pic.twitter.com/0UPFj0Hqho — Bruna Brelaz 💙 (@brunabrelaz) May 4, 2022

Tanto alterações cadastrais como novos alistamentos podem ser feitos sem sair de casa, por meio da internet, num computador ou até mesmo num smartphone, acessando o Autoatendimento do Eleitor no Portal do TSE.

Antes de fazer a solicitação, é preciso que você fotografe a frente e o verso de um documento oficial com foto (pode ser o RG ou a CNH, por exemplo) e também um comprovante de residência recente, como uma conta de água ou luz, ou a fatura do celular ou do cartão de crédito. Tire ainda uma selfie segurando um documento que você apresentou próximo do rosto.

Na página do Autoatendimento do Eleitor, clique no serviço que você busca: Tire seu título ou Inclua seu nome social, ou ainda, peça para Imprimir título eleitoral. No Portal do TSE, ainda é possível consultar a situação eleitoral e, caso seja apontada alguma pendência, você ainda pode emitir o boleto da multa eleitoral que estiver em aberto para a regularização do título. É importante frisar que a regularização do documento se efetiva após a compensação do pagamento da respectiva multa e, portanto, é importante que você acompanhe o andamento da solicitação.

Vale lembrar ainda que, de acordo com a legislação eleitoral, o título de eleitor é cancelado por falecimento, duplicidade de inscrições, ausência a três turnos eleitorais consecutivos, sentença judicial e não comparecimento a revisão de eleitorado. Esta última hipótese, no entanto, está suspensa desde 2020 por decisão do TSE, diante das medidas de contenção da pandemia de covid-19.

*Com informações do TSE

