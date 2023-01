Justiça pede transferência de presos em atos golpistas para estados de origem

De acordo com o Judiciário, a maioria das pessoas presas por manifestações terroristas não mora no Distrito Federal edit

247 - A juíza Leila Cury, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, pediu que os presos durante os atos golpistas cometidos em Brasília (DF) no dia 8 de janeiro sejam transferidos aos seus estados de origem. A magistrada fez o pedido ao desembargador José Cruz Macedo, presidente do Tribunal de Justiça do DF. De acordo com o documento, a polícia prendeu 1.398 pessoas por atos golpistas na capital federal. O Judiciário deu 457 liberdades provisórias, e 925 permaneceram custodiadas (308 mulheres e 617 homens). Das 457 pessoas que foram submetidas à monitoração por meio de tornozeleira eletrônica, apenas 14 foram identificadas como residentes no Distrito Federal. O ofício apontou que a maioria das 925 presas não mora no DF.

O teor do pedido feito pela juíza foi publicado nesta sexta-feira (27) pelo jornal O Globo. "(…) rogo a Vossa Excelência que envide esforços junto ao Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, a fim de que seja providenciado o recambiamento definitivo dos custodiados que permanecem recolhidos e que não residam no Distrito Federal, a fim de que possam retornar aos seus Estados de origem, para amenizar os impactos causados pelo incremento repentino dessa quantidade de pessoas na população carcerária local, além de proporcionar contato deles com seus familiares e amigos, nos termos da legislação vigente", escreveu.

"Ressalto que, conforme resenha diária disponibilizada pele Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seape) no dia 6 de janeiro, o sistema prisional do DF custodiava um total de 15.273 pessoas, além de monitorar eletronicamente um contingente de 949 pessoas. Na presente data, os dados oficiais demonstram que a população carcerária total é de 16.204 presos, bem como estão sendo monitoradas 1.513 pessoas".

