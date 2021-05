Kakay evita comentar a queda de Mainardi: “O silêncio não é a ausência de fala, é o dizer-se tudo sem nenhuma palavra”

247 - “Em relação aos inúmeros pedidos para eu me manifestar a respeito da demissão do Sr. Mainardi, esclareço, em homenagem à boa e séria imprensa, que tanto respeito, que não pretendo comentar nada sobre a demissão. E me reporto ao grande Mia Couto: ´O silêncio não é a ausência de fala, é o dizer-se tudo sem nenhuma palavra´”, divulgou o criminalista Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, após a demissão de Diogo Mainardi, um dos responsáveis pela difusão do discurso de ódio no Brasil.

