Leia a íntegra do depoimento de Alexandre Ramagem à PF

247 - O Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem, prestou depoimento à Polícia Federal na última segunda-feira, 11, em inquérito sobre a possível interferência de Jair Bolsonaro na PF. O delegado foi nomeado por Bolsonaro para o cargo de Diretor-Geral do órgão, logo após a demissão de Maurício Valeixo e a saída de Sergio Moro do MInistério da Justiça, mas teve posse suspensa pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

No depoimento, Ramagem confirma que Bolsonaro queria interferir na superintendência da PF no Rio de Janeiro e afirma ter “apreço” à família do presidente. Leia a íntegra do depoimento:

