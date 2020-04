Líder de Bolsonaro na Câmara ataca Maia

De acordo com o líder do governo na Câmara dos Deputados, Vitor Hugo (PSL-GO), embora o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, "tenha um poder de articulação muito grande dentro da Câmara, tem uma rejeição muito grande fora do Parlamento" edit

247 - O líder do governo na Câmara dos Deputados, Vitor Hugo (PSL-GO), tem investido na relação direta com políticos do chamado "centrão", para esvaziar poderes do deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Casa, e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). "Vejo é um excesso de críticas em relação ao Executivo", disse.

De acordo com o parlamentar, embora Rodrigo Maia "tenha um poder de articulação muito grande dentro da Câmara, tem uma rejeição muito grande fora do Parlamento". A entrevista foi concedida ao jornal O Estado de S.Paulo.

"Parte da população o vê de modo negativo. As lideranças esperavam que, como no passado, o líder do governo fosse o grande gestor de liberação de emendas para a base. E a decisão do governo de não se aproximar diretamente dos líderes também dificultava e fazia com que eles fossem articular e acessar o governo pelo presidente da Câmara, continuou.

"Estou sentindo do presidente e ministros uma disposição maior para interagir de maneira direta sem que necessariamente tenha que passar pelos presidentes das duas Casas (Maia e Alcolumbre)", afirmou.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.