Lira diz que Câmara vai discutir semipresidencialismo a partir de março

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), disse nesta quinta-feira, 10, que a Casa vai começar a discutir uma Proposta de Emenda Constitucional para instituir o semipresidencialismo no Brasil a partir de março. Segundo Lira, a ideia é começar a discutir um texto entre março e junho.

Alguns analistas veem a proposta como uma forma de impedir um possível governo do ex-presidente Lula (PT), favorito, segundo as recentes pesquisas, para ganhar as eleições presidenciais deste ano. A PEC aumentaria os poderes do presidente da Câmara, diminuindo as funções do presidente da República. No entanto, Lira defendeu que o novo regime passe a vigorar apenas em 2030.

“A Câmara vai propor pegar os meses de março, abril, maio e junho para discutir os semipresidencialismo, sem nenhum tipo de pressão de votação, sem nenhum tipo de texto pronto, sem perspectiva de votação antes da eleição, para que a gente possa deixar que qualquer texto seja discutido e analisado e escolhido pelos parlamentares com o Congresso novo, que será escolhido em outubro”, disse Lira (foto) há pouco em entrevista coletiva.

“Ou seja, o modelo seria proposto em texto a ser debatido ao longo do ano que vem e votado apenas pelo próximo Congresso“, acrescentou o presidente da Câmara.

Arthur Lira diz que Congresso deve discutir semipresidencialismo nos próximos meses.



Segundo o presidente da Câmara, proposta mudaria o sistema de governo em 2030, garantindo as eleições de 2022 e 2026.

