Lira diz que desfile golpista de Bolsonaro foi apenas uma "trágica coincidência"

247 – O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), avaliou como "trágica coincidência" o fato de Jair Bolsonaro ter convocado um desfile de tanques blindados, na Praça dos Três Poderes, no dia da votação que pode enterrar o voto impresso em plenário. “Não é usual”, disse ele. “E não sendo usual, em um País polarizado do jeito que o Brasil está, isso dá cabimento para que se especule de algum tipo de pressão. Entramos em contato com o Palácio do Planalto, falei com o presidente e ele garantiu não haver esse intuito”, afirmou.

“Essa Operação Formosa acontece desde 1988 aqui em Goiás com movimentações da Marinha. Esse ano serão acrescidos o Exército e a Aeronáutica. Então não é uma coisa que foi inventada, mas também nunca houve desfile na Esplanada dos Ministérios para ir a Formosa (GO) e parar na frente do Palácio do Planalto”, disse ainda Lira.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE