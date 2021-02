Lira diz que 'não há crise' entre Legislativo e Judiciário e afirma que caso de Daniel Silveira foi "fora da curva"

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que "não há qualquer tipo de crise" entre o Legislativo e o Judiciário, após ter se reunido no Supremo Tribunal Federal (STF) com o presidente da Corte, Luiz Fux edit

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta quinta-feira, 18, que "não há qualquer tipo de crise" entre o Legislativo e o Judiciário, após ter se reunido no Supremo Tribunal Federal (STF) com o presidente da Corte, Luiz Fux.

Lira também disse que o caso do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), preso nesta semana por ordem do Supremo, foi "absolutamente fora da curva". Lira destacou, porém, que a prisão de Silveira não foi debatida no encontro.

"A independência dos poderes preconiza isso: ao Judiciário, cabe julgar; ao Legislativo, legislar; ao Executivo, logicamente, executar. Essa posição está bastante clara, sem nenhum tipo de crise", declarou Lira nesta quinta.

"Não há qualquer reprimenda em relação ao que aconteceu, e a Câmara amanhã se pronunciará soberanamente em relação ao caso em tela, que eu reputo como um caso absolutamente fora da curva. Espero que tenha o tratamento correto por parte da Câmara e do Judiciário", acrescentou.

