Lula defende eleição de grande bancada 'conectada com lutas do povo brasileiro'

247 - O ex-presidente Lula (PT) publicou nas redes sociais, nesta segunda-feira, 4, fotos de sua reunião com parlamentares petistas, que ocorreu mais cedo em hotel em Brasília, onde ele falou sobre um plano para fortalecer o partido na campanha eleitoral de 2022.

“Momento muito importante de reflexão sobre os nossos desafios pra 2022. Precisamos eleger uma grande bancada conectada com as lutas do povo brasileiro. Vamos reconstruir esse país”, escreveu no Twitter.

Reunião com a bancada petista no Congresso. Momento muito importante de reflexão sobre os nossos desafios pra 2022. Precisamos eleger uma grande bancada conectada com as lutas do povo brasileiro. Vamos reconstruir esse país!



Se preparando para 2022

Ele mostrou preocupação em eleger uma bancada aliada forte no Congresso em 2022 e pediu que parlamentares intensifiquem as divulgações nas redes sociais para tentar “desmontar as teias de mentiras” de Jair Bolsonaro.

O PT também quer preparar um curso para se defender de ataques na campanha de 2022, mostrando como agiu a Lava Jato e a imprensa corporativa contra ele, dando argumentos para os candidatos.

A presidente da legenda, deputada Gleisi Hoffmann, pediu que fosse preparado "um módulo específico para deputados, uma coisa de três horas, para explicar tintim por tintim, para todo mundo saber o que realmente aconteceu".

"Nós vamos fazer um módulo com a bancada para mostrar o que aconteceu na Operação Lava Jato, as mentiras que foram contadas, como incriminaram [Lula], o que falaram sobre a Petrobras. Nós temos que estar com isso na ponta da língua. Nós temos muitos argumentos, nós temos a verdade ao nosso lado e nós vamos encarar esse debate", afirmou Gleisi.

Gleisi também defendeu a necessidade de reforçar a comunicação do partido.

