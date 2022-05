Lula e Bolsonaro têm empate técnico no MS, diz pesquisa

Apoie o 247

ICL

247 - Um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Pesquisas (IGP), divulgado nesta terça-feira (24), apontou que Jair Bolsonaro (PL) tem 35,20% no Mato Grosso do Sul, contra 31,40% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Como a margem de erro do estudo é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, o percentual dos dois configura um empate técnico.

Em terceiro lugar apareceu a senadora Simone Tebet (MDB), com 4,80%, seguida pelo ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 4,40%

O ex-governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que desistiu da disputa, alcançou 2,60%, e o deputado federal André Janones (Avante), 1,40%. Votos em branco e nulos, somados aos indecisos e eleitores que não responderam totalizaram 20,20%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa foi realizada com 2.500 eleitores, entre os dias 18 e 22 de maio. O levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o protocolo MS-05517/2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE