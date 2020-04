Maia afirma que governo Bolsonaro demora para reagir ao coronavírus: "não toma decisões"

247 - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta quinta-feira (2) que o governo Jair Bolsonaro demora para reagir à crise do coronavírus e que está desorganizado. A declaração foi feita em conversa transmitida online com a economista-chefe do banco Santander, Ana Paula Vescovi.

"O governo demorou, não fez de forma sistêmica um pacote organizado", afirmou Maia, que complementou: "precisa sempre do passo de alguém para estimular o governo a dar outro passo. A gente vai ficando a reboque de decisões de outros países ou de pressões setoriais".

Ele criticou a falta de ações para beneficiar as empresas e a população como um todo. "Falta a questão do apoio às empresas, o governo está muito tímido, não toma decisões. No campo econômico e social, as coisas vão acontecendo lentamente".

