Maia diz que é 'absurda' declaração de Bolsonaro sobre 'não fazer nada' : "algo muito grave"

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), classificou como “absurda” e “algo muito grave" a declaração de Jair Bolsonaro sobre não conseguir “fazer nada" diante da situação que o Brasil está.

O parlamentar ainda lembrou, ao UOL, que “tanto o governo quanto a sua base no Congresso trabalharam contra” a proposta do senador Renan Calheiros (MDB) de acabar com o recesso do Congresso neste final de ano "exatamente para tentar resolver os problemas mais urgentes do país".

“Acharam que serviria aos interesses eleitorais da sucessão na Câmara", afirmou. "Agora a gente está vendo que o governo preferiu parar os trabalhos no Congresso e falar essa coisa mais absurda: com o poder que tem, com a responsabilidade que um presidente tem, dizer que nada pode ser feito. É muito grave", disse Maia.

