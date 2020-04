Manifestantes contra isolamento tentam chegar ao Congresso, mas são impedidos pela polícia (vídeo)

247 - Manifestantes bolsonaristas a favor do fim do isolamento social discutiram com a polícia porque pretendiam chegar com a carreata até o Congresso Nacional, mas foram impedidos.

Neste final de semana aconteceram atos em outros estados, como Rio e São Paulo, pedindo o fim da quarentena.

Jair Bolsonaro também já pediu a reabertura do comércio e compareceu a mobilizações, contrariando recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Confusão na Esplanada. Carreata queria chegar até o Congresso, mas polícia não permitiu. Manifestantes a favor do fim do isolamento sociais descurem com a polícia neste momento querendo autorização para continuidade do ato pic.twitter.com/9jkhySKRrI — George Marques (@GeorgMarques) April 19, 2020





Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.