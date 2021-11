Maurício Souza diz que não se arrepende e se compara a goleiro Bruno

“Me prejudiquei? Prejudiquei. Mas imagina se fosse um cidadão comum, que não tivesse estrutura, fosse assalariado… imagina a vida da pessoa?” , disse o jogador em entrevista ao “ConservaTalk”, canal direcionado a conservadores no YouTube edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Revista Fórum - O jogador de vôlei bolsonarista Maurício Souza voltou a defender suas postagens homofóbicas , declarou que se surpreendeu com a repercussão e ainda se comparou ao goleiro Bruno, condenado pelo assassinato de Eliza Samudio.

“Nunca imaginei que isso poderia acontecer, sempre defendi as cores que eu acreditava. O que aconteceu foi que eu vi aquele quadrinho, imaginei que meus filhos pudessem assistir àquilo e não gostei. Só dei minha opinião sobre aquilo. Acho que passou do limite isso de querer impor na sociedade uma coisa dessas”, disse, em entrevista, nesta segunda (22), ao “Conserva Talk”, canal direcionado a conservadores no YouTube.

O tema do programa foi “Liberdade de expressão em tempos de cancelamento”. As informações são do Catraca Livre.

PUBLICIDADE

Continue lendo na Fórum.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE