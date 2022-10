Michelle Bolsonaro e Damares se encontram em segredo com venezuelanas

As bolsonaristas tentam diminuir críticas a Jair Bolsonaro após o ocupante do Planalto afirmar que "pintou um clima" com adolescentes nos arredores de Brasília edit

247 - A primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e a ex-ministra dos Direitos Humanos Damares Alves (Republicanos), eleita senadora pelo Distrito Federal este ano, tiveram nesta segunda-feira (17), em segredo, com líderes comunitárias do projeto social que atende as refugiadas venezuelanas nos arredores de Brasília (DF). O encontro aconteceu na casa de um pastor no Lago Sul, na capital federal.

Segundo a coluna de Malu Gaspar, no jornal O Globo, Michelle e Damares vinham insistindo desde o último sábado (15) pelas venezuelanas, para diminuir críticas a Jair Bolsonaro (PL) após o ocupante do Planalto afirmar que "pintou um clima" com adolescentes que ele conheceu em um passeio de moto na comunidade de São Sebastião, nos arredores de Brasília.

As venezuelanas se recusaram a recebê-las até a tarde desta segunda, mas aceitaram receber Michelle e Damares após a embaixadora do governo venezuelano em Brasília, Maria Teresa Belandria, fazer uma articulação e marcar um encontro com os refugiadas.

