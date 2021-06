Ministério da Saúde omitiu da CPI da Covid 20 contatos com Pfizer, mostra documento

Guilherme Amado, Eduardo Barretto, Metrópoles - O Ministério da Saúde omitiu à CPI da Covid pelo menos 20 contatos com a Pfizer durante as negociações de vacinas em 2020, mostra um documento sigiloso enviado pela pasta à comissão na última terça-feira (15/06). Em julho, houve 12 interações, inclusive de Carlos Murillo, presidente da farmacêutica, mas o ministério só registrou três.

A “nota informativa”, obtida pela coluna, foi assinada por Alessandro Glauco dos Anjos, secretário-executivo adjunto do Ministério da Saúde, no último dia 24. Esse departamento coordenou reuniões e trocas de informações com farmacêuticas sobre vacinas contra a Covid-19. A pasta respondeu a um requerimento do vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues, que no fim de abril havia cobrado detalhes das negociações de imunizantes.

