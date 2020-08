Ministro da Saúde recebe defensores do uso de ozônio pelo ânus para tratar Covid-19

A prática ganhou notoriedade após defesa feita pelo prefeito de Itajaí de aplicação do tratamento por via retal, que ainda não é comprovado edit

Luciana Lima, Metrópoles - O ministro da Saúde , Eduardo Pazuello, recebeu na última segunda-feira (3/8) defensores do uso do ozônio como forma de tratamento para o coronavírus. A prática já é usada em hospitais do sul do país e ganhou notoriedade após o prefeito de Itajaí (SC), Volnei Morastoni, defender a aplicação do gás pelo ânus .

Segundo o prefeito, que gravou um vídeo que viralizou nas redes sociais, esta é uma forma efetiva de se conter o avanço da doença. Embora não haja eficácia comprovada, o prefeito informou que oferece o tratamento para pacientes infectados em hospitais de Itajaí.

