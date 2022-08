Ministro do STJ volta a proibir Roberto Arruda de concorrer ao governo do DF

Ele estava empatado com Ibaneis Rocha na disputa pelo comando do DF, segundo pesquisa Quaest edit

247 - O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Gurgel de Faria revogou na tarde desta segunda-feira (1) a decisão que suspendia a inelegibilidade do ex-governador José Roberto Arruda (PL). Ele volta, portanto, a ficar proibido de concorrer nas eleições, informa o G1.

Arruda foi condenado em segunda instância por improbidade administrativa e teve seus direitos políticos cassados.

Ele voltou à arena política após o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, conceder uma liminar em 6 de julho devolvendo os direitos políticos ao ex-governador.

Pesquisa presencial Quaest (DF-08227/2022) divulgada em 17 de julho mostrava Arruda tecnicamente empatado com Ibaneis Rocha (MDB) na disputa pelo governo do Distrito Federal. Ambos lideravam a corrida comando do DF.

