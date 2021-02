Ministro Marco Aurélio tem boa recuperação após cirurgia no ombro

De acordo com a assessoria de imprensa da unidade hospitalar, os tendões do ombro direito do magistrado foram reparados com sucesso edit

Metrópoles - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello foi submetido, na manhã desta quarta-feira (3/2), a uma cirurgia no ombro direito no hospital DF Star, da rede D’Or São Luiz, em Brasília, após sofrer um acidente doméstico.

De acordo com a assessoria de imprensa da unidade hospitalar, os tendões do ombro direito do ministro foram reparados com sucesso, e Marco Aurélio se recupera bem do pós-cirúrgico. O magistrado segue, entretanto, sem previsão de alta.

A operação foi realizada pelos ortopedistas Marcus Montenegro e Benno Eijsmann. De acordo com Montenegro, chefe da equipe médica, a cirurgia não teve nenhuma relação com a anterior, no joelho, a qual o ministro foi submetido em setembro.

