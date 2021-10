Ministros do STF dizem que relatório da CPI é fraco e é difícil punir Bolsonaro

Segundo ministro do STF, seria necessário comprovar que, na comparação com o cenário internacional, o Brasil ficou mesmo para trás na imunização da população edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) afirmam que o relatório final da CPI da Covid é “fraco” e não tem elementos suficientes para comprovar o cometimento de crimes por parte de Jair Bolsonaro.

Um dos ministros ouvidos pela coluna de Carolina Brígido, do Uol, em caráter reservado afirmou que seria difícil o relatório resultar em punição ao presidente.

“Segundo esse ministro, o crime imputado pela CPI a Bolsonaro com indícios mais consistentes é o de omissão, pela demora no início da vacinação contra covid no país. Ainda assim, seria necessário comprovar que, na comparação com o cenário internacional, o Brasil ficou mesmo para trás na imunização da população”, diz a jornalista.

PUBLICIDADE

Na semana passada, o ministro Luís Roberto Barroso disse que o conteúdo do relatório tem mais uma conotação política do que jurídica.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE