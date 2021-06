Miranda aciona PF por ameaças de morte

"Recebo ameaças o tempo todo, inclusive seríssimas contra minha vida, dizendo que eu merecia morrer pelo que fiz com o presidente", afirmou o deputado Luís Miranda (DEM-DF), que denunciou um esquema de corrupção no Ministério da Saúde envolvendo a compra da vacina Covaxin edit

247 - O deputado federal Luís Miranda (DEM-DF) acionou a Polícia Federal por ameaças de morte que tem recebido nas redes sociais. A equipe do parlamentar vem reunindo todas as mensagens em um documento, de acordo com informação publicada pela coluna de Guilherme Amado, no site Metrópoles.

"Recebo ameaças o tempo todo, inclusive seríssimas contra minha vida, dizendo que eu merecia morrer pelo que fiz com o presidente. Lá atrás, o Bolsonaro não levou a sério as ameaças e foi esfaqueado. Sempre tem um cara louco o suficiente capaz de fazer uma besteira. Nunca se deve levar na brincadeira esse tipo de situação", disse Miranda.

A Câmara e PF ainda não responderam se enviarão seguranças para o parlamentar. Até a noite desta segunda-feira (28), Miranda contava somente com o apoio de um assessor especializado em defesa pessoal e evitava sair de casa.

O deputado vinha denunciando publicamente que o seu irmão Luís Ricardo Miranda, chefe de importação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, sofria pressão dentro da pasta para agilizar a aquisição da vacina indiana.

O parlamentar afirmou ter enviado a um secretário de Bolsonaro mensagens com os alertas de uma possível corrupção no ministério.

