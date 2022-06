Moraes aplica nova multa a Daniel Silveira e valor total chega a próximo de R$ 1 milhão

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes aplicou uma nova multa contra o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) por conta do descumprimento de medidas cautelares. O valor total chega a R$ 975 mil em multas. O deputado bolsonarista teria desrespeitado em 65 ocasiões distintas as medidas cautelares impostas pela Suprema Corte.

A informação foi divulgada pela colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo. A decisão é desse sábado (18) e está sob sigilo.

O parlamentar foi condenado no dia 20 de abril pelo STF, após divulgar, no primeiro semestre do ano passado, um vídeo com ataques a ministros da Corte.

