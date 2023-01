Moraes determina que PF ouça Valdemar em até 5 dias sobre minuta golpista

A PF havia pedido autorização ao ministro do Supremo para ouvir o aliado de Jair Bolsonaro no inquérito que investiga o caso da minuta golpista edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que policiais federais têm até cinco dias para ouvir o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, sobre propostas golpistas. A PF havia pedido autorização ao ministro para ouvir o aliado de Jair Bolsonaro (PL) no inquérito que investiga o caso da minuta golpista.

O presidente do PL havia dito que recebeu vários documentos com teor golpista.

Em novembro do ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) multou o PL em R$ 22,9 milhões após o partido questionar a confiança das urnas eletrônicas.

No último dia 12 de janeiro, policiais entraram na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres em Brasília (DF) e encontraram um documento com estratégias para um golpe.

Torres foi detido neste mês de janeiro em um contexto de investigação sobre os atos golpistas que aconteceram na capital federal em 8 de janeiro, quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram o Congresso, o Planalto e o STF.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.