Moraes manda a PGR opinar sobre pedido da PF para indiciar Bolsonaro

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes enviou à Procuradoria-Geral da República (PGR) um pedido em que a Polícia Federal (PF) pede o indiciamento de Jair Bolsonaro (PL) por estímulo ao crime ao associar a vacinação contra a covid-19 ao risco de desenvolver Aids, doença causada pelo vírus HIV. A informação foi publicada nesta sexta-feira (19) pelo portal Uol.

Se a PF indiciá-lo, a PGR vai decidir se aceita ou não a conclusão da PF. Caso aceite, o ocupante do Planalto é denunciado pela Procuradoria. Mas o chefe da PGR, Augusto Aras, vem sendo acusado pelos partidos de oposição e por setores progressistas de ser "blindar" Bolsonaro. O procurador não estava na lista tríplice do Ministério Público Federal quando foi escolhido pelo chefe do Executivo federal para o cargo, em julho de 2021, para um mandato de dois anos.

Além das investigações da PF, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) divulgou um relatório no segundo semestre do ano passado e pediu a autoridades do Judiciário o indiciamento de Bolsonaro por nove crimes cometidos durante a pandemia do coronavírus.

Em 30 de junho do ano passado, a Câmara dos Deputados recebeu um superpedido de impeachment contra Bolsonaro e uma das acusações foi a de estimular a sociedade a não obedecer a regras de isolamento social durante a pandemia. Deputados federais receberam mais de 100 pedidos de afastamento do ocupante do Planalto nos três anos e oito meses de governo.

