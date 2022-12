Moraes manda prender Oswaldo Eustáquio e sócio de canal bolsonarista

De acordo com o STF, os dois apoiadores de Jair Bolsonaro têm participado e incentivado as manifestações recentes que pedem um golpe edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, determinou a prisão dos bolsonaristas Oswaldo Eustáquio e Bismark Fugazza, ligado ao canal Hipócritas no YouTube. De acordo com as investigações, os dois apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), os dois têm participado e incentivado as manifestações recentes que pedem um golpe contra a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marcada para o dia 1 de janeiro.

Eustáquio foi preso pela Polícia Federal em 2020, por determinação de Moraes nos autos do inquérito dos atos antidemocráticos.

De acordo com informações publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo, Eustáquio não tem cumprido as condições impostas para sua liberdade.No caso de Bismark, a decisão judicial é pelo que tem feito ostensivamente em favor dos atos golpistas.

