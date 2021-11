Moro discursou no púlpito do presidente do Senado sem permissão de Pacheco

Moro atacou a PEC dos Precatórios, pauta governista, e defendeu teto de gastos em discurso não autorizado no púlpito do Senado edit

Por Guilherme Amado e Eduardo Barretto, Metrópoles - Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, não autorizou que Sergio Moro, seu adversário na corrida ao Planalto, usasse o púlpito da Presidência do Senado na terça-feira (23/11). Momentos antes de uma entrevista coletiva de Moro e senadores do Podemos no púlpito, a Presidência do Senado emitiu um documento negando o uso do espaço.

Pouco antes das 15h30 da terça-feira (23/11), quando Moro faria o pronunciamento, seguranças da Presidência começaram a avisar aos jornalistas que a entrevista não poderia acontecer ali.

