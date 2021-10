Motorista derruba cruzes em homenagem às vítimas da covid em Cuiabá (vídeo)

Apoie o 247

247 - Um motorista subiu nessa segunda-feira (25) no canteiro central de uma avenida em Cuiabá (MT) e atropelou várias cruzes pretas com balões vermelhos colocados pelo Observatório Social Mato Grosso para homenagear as vítimas do coronavírus. O motorista de um Fox vermelho subiu no canteiro e fez uma manobra antes de acelerar em direção às cruzes.

Um dos voluntários da ONG, o advogado Pedro Fin, disse que foi "um pouco assustador na hora". "Achamos até que ele viria com o carro para cima de nós e dos outros amigos que estavam a pé, na beira da avenida. Depois foi desconcertante: o que o levou a agir de forma tão rude contra um singelo ato de memória e protesto?", questionou. O relato foi publicado pelo portal Uol.

"Uma pessoa nos disse, pelas redes sociais, que ver a cena lhe dava vontade de chorar. Talvez a emoção dela seja a mesma de outros familiares de vítimas", complementou.

