Mourão se reúne com Alckmin em primeiro encontro após as eleições

247 - O vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) se reuniu nesta terça-feira (29) com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), para uma conversa sobre a estrutura da vice-Presidência.

Em entrevista coletiva nesta terça, Mourão informou que o encontro foi solicitado por Alckmin via telefone.

“Ele me telefonou, perguntou se podia vir tomar um café aqui hoje e foi isso aí. Normal, nada demais. Expliquei para ele qual é a nossa estrutura, as atribuições, quais são as assessorias que ele tem livre provimento — outras são designadas pelo Itamaraty e pelas Forças Armadas”, resumiu Mourão.

